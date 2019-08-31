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نتائج التوجيهي التكميلي 2019 الأردن وزارة التعليم العالي

  • فلسطين اليوم
  • 10:10 - 31 اغسطس 2019
نتائج التوجيهي التكميلي 2019 الأردن نتائج التوجيهي التكميلي 2019 الأردن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، صباح اليوم السبت 31 أغسطس 2019، نتائج الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2019.

وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” التكميلي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ، وانتهت في 8 أغسطس الجاري، وتتيح الفرصة لجميع الطلبة الناجحين في الدورتين التنافس على المقاعد الرسمية بالجامعات.

يتيح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” التكميلي، الفرصة لجميع الطلبة الناجحين في دورتي التوجيهي للعام 2019، للتنافس على المقاعد بالجامعات الرسمية على حد سواء.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، إن إعلان نتائج الامتحان التكميلي برقم الجلوس، حتى يتمكن الطلاب من التقديم للجامعات قبل موعد إعلان القبول الموحد ، وقبل بدء الدوام في الجامعات الرسمية 22 سبتمبر.

وكتب المعاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبنائي الطلبة سيكون موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 31/ 8/ 2019".

نتائج التوجيهي التكميلي 2019 في الأردن من هـــــــــــــــــــــــنا

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