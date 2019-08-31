اعتقال مواطنين من كوبر برام الله والاعتداء على آخر جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، فيما أصيب مواطن جراء اعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

فقد أصيب المواطن أيمن خليل سعد من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بجروح في الوجه بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في أرضه.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، اعتدت على المواطن سعد أثناء محاولته منعهم من دخول أرضه الواقعة وسط تجمع المستوطنة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته في العين، ونقل الى مستشفى الجمعية العربية للتأهيل..

كما قالت المصادر، إن الاحتلال اعتقل الفتى عبيدة خلدون البرغوثي، والشاب نصر الله سرحان بعد مداهمة منزليهما والبعث بمحتوياتهما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للبلدة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه الشبان.