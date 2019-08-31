ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"اسرائيل" تقدم عرضاً لحركة حماس مقابل تهدئة طويلة المدى.. تعرف عليه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:31 - 31 اغسطس 2019
حماس حماس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عرضت على حركة حماس "محفزات اقتصادية" وتخفيف وطأة الحصار المفروض مقابل هدنة طويل المدى، تأتي تلك الأنباء في ظل تصاعد التوتر بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها إطلاق صواريخ من غزة أعقبه قصف إسرائيلي لمواقع المقاومة.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مسؤولي المخابرات المصرية قدموا المقترح لقادة مع قادة حماس، محذرين حماس أن اسرائيل جدية بتهديدها اطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في حال استمرار العنف.

وقالت حماس من جهتها إنها غير مسؤولة عن اطلاق الصواريخ الأخيرة من القطاع اتجاه المستوطنات الاسرائيلية.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات