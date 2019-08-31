"اسرائيل" تقدم عرضاً لحركة حماس مقابل تهدئة طويلة المدى.. تعرف عليه

قالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عرضت على حركة حماس "محفزات اقتصادية" وتخفيف وطأة الحصار المفروض مقابل هدنة طويل المدى، تأتي تلك الأنباء في ظل تصاعد التوتر بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها إطلاق صواريخ من غزة أعقبه قصف إسرائيلي لمواقع المقاومة.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مسؤولي المخابرات المصرية قدموا المقترح لقادة مع قادة حماس، محذرين حماس أن اسرائيل جدية بتهديدها اطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في حال استمرار العنف.

وقالت حماس من جهتها إنها غير مسؤولة عن اطلاق الصواريخ الأخيرة من القطاع اتجاه المستوطنات الاسرائيلية.