يديعوت: هذا هو الهدف من نشر "إسرائيل" خطة الهجوم على إيران

رأى المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليكس فيشمان، أن الهدف من نشر "إسرائيل" خطة الهجوم على إيران، هو إيصال رسالة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مفادها أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يخفي عنك أمورًا.

وادعى فيشمان في مقال له عبر الصحيفة، أن نصرالله لم يكن لديه أي علم بخطة الهجوم بطائرات مسيّرة على "إسرائيل" من الجولان.

في سياق غير آخر، قال فيشمان إن "إسرائيل قد تدفع ثمنا لقرارها الاستراتيجي الجوهري لحربها في جبهات متعددة، والتي تشمل تجاوز بعض الخطوط الحمراء".

وتابع القول "المستوى السياسي في إسرائيل يتكون من إنسان واحد فقط هو بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الكابينت يتلقى تقاريرًا دون نقاش معمق، وهذه ظاهرة خطيرة ان استمرت". كما يقول.

وأوضح المحلل العسكري، أن "الشريك الحقيقي لنتنياهو هو المستوى التنفيذي –رئيس الأركان، رئيس الموساد، رئيس الشاباك – ولكل واحد منهم زاوية نظر خاصة".

وصعّدت "إسرائيل" حربها النفسية على حزب الله ونشرت تقريرا، أمس (الخميس)، يحتوي على تفاصيل قالت إنها تكشف خطط إيران لتطوير الصواريخ الموجودة لدى حزب الله.