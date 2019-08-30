الجهاد:  العمل الجماهيري والمقاوم هي السبيل لنصرة قضية الأسرى

شارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، ثائر حمدان،، والأسرى المضربين كافة، أمام مسجد بيت سيرا الكبير في وسط قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وخلال الوقفة التي نظمتها العائلة مع مؤسسة مهجة القدس والقوى الوطنية والإسلامية في رام الله، وشارك فيها رئيس وأعضاء بلدية بيت سيرا ، وفعاليات ومؤسسات البلدة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير حمدان، والأسرى المضربين عن الطعام، وشعارات ويافطات منددة بسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.

وحذر رئيس المجلس القروي حامد حمدان، من التدهور الصحي الذي يتعرض له الأسير ثائر والأسرى المضربين، مشددا على أهمية العمل على إطلاق سراحهم، وتحقيق حلم الحربية.

وأوضح حمدان، أن سياسة الاعتقال الإداري، ظالمة وتحاول قتل أمل الحرية التي ينتظرها الأسرى.

وطالب في الوقفة ببذل مزيد من الحراك الشعبي والتضامن مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مؤكدا أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال من اعتقال إداري مناف لكافة الأعراف الدولية، ويعتبر جريمة منظمة بهدف النيل من حياة الأسرى، وحريتهم.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ أحمد نصر، أن الأسرى المضربين عن الطعام بحاجة ماسة من الكل الفلسطيني أن يتوحد خلف قضيتهم، كونها تعتبر قضية حياة أو موت.

وأوضح أن إضراب الأسرى هي الوسيلة الأخيرة التي يدافع الأسرى فيها عن حقوقهم والسعي لحريتهم ضد الاعتقال الظالم.

وأكد على أهمية العمل الجماهيري والمقاوم في نصرة قضية الأسرى.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم القوى الوطنية والإسلامية إسماعيل الأمير، أن قضية الأسرى هي قضية تخص كل بيت فلسطيني، وإن التخلي عن حمل قضيتهم هو التخلي عن البيت والوطن.

ودعا كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

يشار إلى أن الأسير ثائر حمدان، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال رفضها محكمة الإستئناف، حيث دخل إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 12/8/019، واعتقل في تاريخ الثامن من تموز الماضي.















