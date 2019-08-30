شاهد.. قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم 2019-2020

أجرى اتحاد كرة القدم الأوروبي اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم (2019-2020) والتي أقيمت في إمارة موناكو الفرنسية.

ووفقاً لوسائل اعلام مختصة بالرياضة، فإن المجموعات التي تم اختيارها خلال القرعة كانت متوازنة خاصة لنادي أرسنال الانجليزي، فيما حل مانشستر يونايتد في مجموعة سهلة نسبيًا.

ووقع آرسنال في المجموعة السادسة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وستاندرد لييج البلجيكي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

فيما جاء مانشستر يونايتد في مجموعة أسهل نسبيًا مع كل من أستانا الكازاخستاني، وبارتيزان الصربي، وألكمار الهولندي.

كما حملت القرعة صدامًا قويًا بين روما وبوروسيا مونشجلادباخ في المجموعة العاشرة التي ضمت أيضًا باشاك شهير التركي وفولفسبيرج النمساوي.

ووقع إشبيلية المتوج باللقب 5 مرات (رقم قياسي)، في المجموعة الأولى مع أبويل القبرصي وكاراباج الأذربيجاني ودوديلانج من لوكسمبورج.

وجمعت المجموعة الخامسة لاتسيو الإيطالي مع سيلتك الأسكتلندي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

وتنطلق منافسات مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتُجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية.



