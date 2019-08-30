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مصر ترسل طلباً رسمياً لأثيوبيا بشأن سد النهضة والأخيرة ترد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:06 - 30 اغسطس 2019
سد النهضة سد النهضة
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أرسلت جمهورية مصر العربية طلباً رسمياً إلى أثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات وفقاً لمصدر مسؤول في أثيوبيا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال: "إن إثيوبيا والسودان ومصر، سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة".

وقال بكلي: "عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها".

وأضاف الوزير الإثيوبي: "إن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد، مشيراً إلى أن الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة".

وأكد الوزير أن بلاده كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة".

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023.

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

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