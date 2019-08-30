اصابة صحفي برصاص الاحتلال شرق غزة

أصيب مساء اليوم الجمعة صحفي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته لفعاليات الجمعة الـ72 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة في مخيم "ملكة".

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الصحفي علي جاد الله مصور وكالة الأناضول التركية، أصيب برصاص مطاطي في منطقة الرأس قبالة "ملكة، وتم نقله إلى النقاط الطبية الميدانية لتقديم الإسعافات الأولية له.

ويشارك الفلسطينيون اليوم الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة "الوفاء للشهداء" والتي دعت إليه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ويتعرض الصحفيون الفلسطينيون للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم لفعاليات مسيرات العودة بشكل أسبوعي فقد أصيب العشرات منهم بجراح مختلفة واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ (30/3/2018) صحفيين اثنين وهما (ياسر مرتجى، أحمد أبو حسنين).





