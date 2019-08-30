جماهير غفيرة تشارك في مسيرة العودة على حدود غزة



توافد الالاف من الجماهير الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة وكسر الحصار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة (72) من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وأفاد مراسلنا بأن الآلاف من جماهير شعبنا بدأت بالتوافد إلى مخيمات العودة بدأً من رفح وخان يونس جنوباً مرورا إلى البريج ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهية العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

وكان العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي انتشروا على المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة بهدف الاعتداء على المشاركين السلميين في المسيرة المطالبة بأدنى الحقوق الشرعية والحقوقية.