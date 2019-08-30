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الشيخ عدنان: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أسرانا في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:54 - 30 اغسطس 2019
الشيخ عدنان الشيخ عدنان
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان أن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الشيخ عدنان خلال كلمة له في الوقفة الاسنادية للأسرى المضربين عن الطعام في بلدة برقين في محافظة جنين المحتلة، إلى التحرك الأسبوع القادم لمراكز المدن في رام الله وجنين وطولكرم ونابلس دعماً واسناداً للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وقال: "أيها الرعاء أين أنتم من هذا الاحتلال؟ لو لم يبق إلا النساء والفتية والحرائر لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أسرانا".

وحيا الشيخ عدنان، جميع الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخص منهم الأسيرين الشيخين رائد وبسام السعدي.

وأبرق الشيخ عدنان التحية لأسرى الجبهة الشعبية في ذكرى استشهاد الرفيق القائد أبو علي مصطفى قائلاً: "نبرق بالتحية للرفاق الأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم اسماعيل علي وحذيفة حلبية وابطال الدهيشة"،

 

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