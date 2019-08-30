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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وفاة مسن في نابلس والشرطة تفتح تحقيقاً

  • فلسطين اليوم
  • 16:04 - 30 اغسطس 2019
اسعاف اسعاف
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توفي مُسنٌ فلسطيني اليوم الجمعة، جراء انقلاب ذاتي لجرار زراعي شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للمتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات فإن المواطن أحمد طاهر محمد حمدان رواجبة (69 عاماُ) من سكان عصيرة الشمالية توفي بحادث انقلاب جرار زراعي شمال نابلس.

وأشار ارزيقات إلى أن ن الحادث وقع بين  بلدتي ياصيد وسيريس شمالي نابلس، فيما نقلت سيارات الاسعاف المواطن لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، موضحاً أنه بعد لحظات من وصوله أعلن الأطباء عن وفاته.

وقال ارزيقات: "أن الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته".

 

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