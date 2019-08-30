للمرة الثالثة.. ناقلة النفط الإيرانية تغير وجهتها إلى هذه الدولة

نفى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، أن تكون ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" متجهة إلى ميناء الاسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وقال أوغلو "إن الناقلة الإيرانية تتجه حالياً إلى لبنان وليست إلى تركيا".

وتأتي تصريحات الوزير أوغلو بعدما ذكر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم غريس 1، تتجه إلى ميناء الاسكندرنة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وقد أفرجت جبل طارق عنها في منتصف أغسطس/آب، بعد مواجهة استمرت خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي فيما نفت إيران تلك الشائعات.