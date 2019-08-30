مستوطنون يقتحمون قرية بوبين والجيش يعلنها منطقة عسكرية مغلقة

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الجمعة منطقة عين بوبين غرب مدينة رام الله المحتلة معززة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن ان بوبين منطقة عسكرية مغلقة في وجه الفلسطينيين.

ومنذ ساعات الصباح تتوافد حافلات تقل المستوطنين تجاه عين بوبين، لاسيما وأن تلك المنطقة وقع فيها عملية فدائية قبل أسبوع أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة أخرين بجراح مختلفة.

وأغلق الاحتلال الطريق الرئيسي في دير بزيع ما تسمى "منطقة العنب" الذي يسلكه يوميا قرابة 60 ألف مواطن من قرى غرب رام الله، ما يضطرهم لسلوك طرق بديلة صعبة وغير مؤهلة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر قرى غرب رام الله والمناطق المحيطة منذ ثمانية أيام، وتغلق طريق عين بوبين – دير بزيع وتمنع المواطنين من الوصول اليها.