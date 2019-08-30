ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أوروبا تقدم 24.5 مليون يورو للسلطة رواتب للمتقاعدين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:47 - 30 اغسطس 2019
يورو يورو
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قدم الاتحاد الأوروبي 24.5 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بهدف دفع رواتب مخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية عن شهر آب.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الجمعة: "إن هذه المساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".

وأشار القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن بهذه المناسبة، إلى أن الاتحاد الأوروبي مطلع على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فإن الاتحاد يتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس".

وأوضح أن المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن تقدم الخدمات لملايين الفلسطينيين، هذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف"

وأكد على أن الاتحاد سيواصل دعمه المالي وسيظل الأكثر التزاما من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات