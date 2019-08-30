أوروبا تقدم 24.5 مليون يورو للسلطة رواتب للمتقاعدين

قدم الاتحاد الأوروبي 24.5 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بهدف دفع رواتب مخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية عن شهر آب.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي اليوم الجمعة: "إن هذه المساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".

وأشار القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن بهذه المناسبة، إلى أن الاتحاد الأوروبي مطلع على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فإن الاتحاد يتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس".

وأوضح أن المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن تقدم الخدمات لملايين الفلسطينيين، هذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف"

وأكد على أن الاتحاد سيواصل دعمه المالي وسيظل الأكثر التزاما من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية.