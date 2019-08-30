الاحتلال الإسرائيلي يقرر استئناف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء

بعد قرار تقليص الكميات..قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، استئناف إدخال الوقود لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة يوم الأحد المقبل، بعد وقفه لعدة أيام، بذريعة اطلاق صواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت التي نقلت الخبر نقلاً عن مصادر ليدها: من المقرر أن تعيد اسرائيل يوم الاحد المقبل ادخال الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء بغزة، وذلك بعد ان قلصت اسرائيل الكمية للنصف قبل ايام بسبب اطلاق صواريخ نحو سيدروت.

وكانت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة قالت في أعقاب تقليص كميات الوقود الأربعاء الماضي، "إن الشركة بدأت ومنذ أمس الاثنين بالعمل على جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع نسبة عجز تصل ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، وذلك بعد إطفاء موّلد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وجاء إطفاء الموّلد بعد قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليلة الأحد تقليص كميّات الوقود الموّرد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى محطة التوليد إلى النصف وحتى إشعار أخر، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنة "سديروت".

وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريحات صحفية: إن نسبة العجز المذكورة تشمل كافة الحصص والجداول، وهو ما لم يكن في جداول العجز السابقة، بمعنى أنه يوميًا وفي كل جدول وصل سينتظر المواطن الكهرباء لتأتيه ناقصة ساعتين إلى ثلاث ساعات ونصف من الثماني ساعات".

وأشار إلى أنه وبعد إطفاء الموّلد أصبح المتوفر من الطاقة من كافة مصادرها لغزة 45 ميجا وات من أصل 65 ميجا وات كانت تصل قبل قرار التقليص، مشيرًا إلى أن الطلب على الكهرباء من المواطنين في ظل أجواء الحارة الحالية تصل إلى 500 ميجا وات، فيما المتوفر بشكل عام 165 ميجا وات فقط.