الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة فلسطينيين ولبناني بذريعة دعم المقاومة



فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اربعة شخصيات فلسطينية وعربية بذريعة "ضلوعهم في أنشطة لحركة حماس" بالإضافة إلى أربعة كيانات لبنانية لتقديمها الدعم لـ"حزب الله".

وأفادت المصادر الصحفية أن الخزانة الامريكية فرضت عقوبات على ثلاثة مواطنين فلسطينيين ومواطن لبناني واحد بسبب، إضافة إلى فرضها عقوبات على "جمّال ترست بنك" (Jammal Trust Bank)، وهو أحد أكبر البنوك اللبنانية، بحجة تقديمه الدعم المالي لـ"حزب الله".

وأضافت أنه تم فرض قيود أخرى على ثلاث شركات تأمين مرتبطة بالمصرف اللبناني، وفقا للولايات المتحدة.

وبين الفينة والأخرى تعلن الخزانة الامريكية ادراجها اشخاص على بند قائمة الإرهاب، وتتخذ سلسلة من العقوبات بحق العديد من الشخصيات العربية بحجة دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية.