الجماهير الفلسطينية تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المتواصلة منذ 30 مارس من العام الماضي.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمخيمات العودة.

وأكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس من العام الماضي، وتعرضت لقمع عنيف من قبل قوات الاحتلال أدى إلى استشهاد المئات واصابة الآلاف.