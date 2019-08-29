فوج_الإسراء_الأول.. خريج من الإسراء وافتخر!

احتفى طلبة جامعة الإسراء في غزة بتخرجهم من الجامعة، تلك الفرحة التي لم تقتصر على بيوتهم وجامعتهم الغراء، إذ وصلت فرحتهم إلى فضاء العالم الأزرق، معلنين انتهاء أول وأهم مراحل مستقبلهم.

فوج_الإسراء_الأول هاشتاج تداوله العديد من الطلبة الذين عبروا عن فرحتهم الغامرة بتخرجهم من جامعة الإسراء، لاسيما أنهم الفوج الأول للجامعة التي اسست قبل أربع سنوات.

وتحتفل جامعة الإسراء بتخريج الفوج الاول من طلبة الجامعة تحت شعار "فوج الإسراء الاول" في حرم الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، تحت رعاية رئيس دولة الوزراء د.محمد اشتية.

الطالب احمد طيف أبو عبيدة لم تقتصر فرحته على عائلته فقط، إذ سارع إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به ليشارك الجميع "أجمل أيام حياته".

وكتب احمد على صفحته في فيس بوك "دعوة لكل الاصدقاء والاحباب ❤لحضور حفل تخرجي من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الاسراء".

كما، وابدى محمد سليم سعادته بالتخرج من جامعة الإسراء ما دفعه لأن يدعو الجميع بلا استثناء لمشاركته فرحته في الاحتفال الذي تقيمه الجامعة.

وكتب اسليم على صفحته في فيس بوك "تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتُنظّم عقد الشّكر الذي لا يستحقّه إلّا أنتم ، إليكم يا من كان لكم قدم السّبق في ركب العلم والتّعليم ، إليكم يا من بذلتم ولم تنتظروا العطاء ، إليكم نهدي دعائنا وأمنياتنا وشكرنا وتقديرنا على جهودكم القيمة فمنكم تعلمت أن للنجاح قيمة ومعنى ومعكم آمنتُ ألا مستحيل".

واضاف: "بمناسبة تخرجي من جامعة الإسراء بامتياز بعد رحلة علمية طويلة وشاقة، أوجهُ شكري وامتناني لكل شخص كان لهُ يد طوال مسيرتي التعليمية من بدايتها وحتى النهاية".

لم تتوقف الفرحة عند الخريجين فحسب بل امتدت إلى اصدقائهم، إذ شارك المواطن نعيم ابو القمبز صوراً لصديقه أبو عبدالله المنسي وهو يرتدي ثوب الخريجين، معلقاً "الطموح لا يتوقف عند سن معين الاخ ابو عبدالله المنسي اليوم خريج من جامعة الاسراء".

وكتب الخريج محمد الرفاتي على صفحته في فيس بوك: الحمدلله الذي أنعم علينا بالإسلام والعلم، سنجني ثمار الزرع في العرس الكبير والتخرج من جامعة الاسراء الغراء بعد اربع سنوات قضيتها في جامعتي مكللة ان شاء الله بكل النجاح والفرح".

ونشر الخريج جهاد رائد الحو صورة لروب جامعة الإسراء، معلقاً :"الإسراء بطلتها البهية.. روب الإسراء المميز لطلبتها المتميزين".

كما نظم الخريج جهاد ابياتاً شعرية متغزلاً بجامعته العتيدة " يا جامعةً نهلت اسمها من القرآن .. يا عوناً للإنسان علي مر الأزمان .. يا نبراساً للعلم وضياءً وعنوان .. يا مجداً عريقاً ينير للعلم طريقاً للفرسان .. يا صديقاً حميماً لطالب العلم رفيقاً.. يا عوناً في كل شدةٍ وضيقاً.. يا اسماً يتجدد في فضاء العلم متلألئاً.. يا اسماً تنير حباً وضياءً .. يا من حصلت علي الاعتراف بحب الناس .. يا أسمي من الماس .. لك جامعتي ، لكم اساتذتي كل احترام وعرفان .. ولقائدنا ونبراس مسيرتنا كل حب وامتنان .. لك جامعتي .. دمت ذخراً علي مر الأزمان".

مدير دائرة البحث العلمي في الجامعة الدكتور علاء مطر لم يكن بعيد عن تلك الفرحة، إذ كتب على صفحته في فيس بوك "فرحة خريج واحد من طلبة جامعة الإسراء كافية لتنسينا تعب سنوات من العمل الإداري والأكاديمي انقضت في سبيل تخريج كوكبة من الطلبة نثق بقدراتهم العالية على توظيف ما اكتسبوه من قيم ومعارف وعلوم في خدمة وبناء وتنمية مجتمعهم".

وشارك في الاحتفال البهيج حشد كبير من طلبة الجامعة والهيئة الإدارية والتدريسية، إضافة واسعة من مكونات المجتمع الفلسطيني الحكومية والفصائلية والمؤسساتية والنقابية والإعلامية.

واحتفلت الجامعة بتخرّيج (503) خرّيج وخريجة من تخصصات متعددة، بالإضافة إلى تكريم شهداء الجامعة الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن.

وقررت جامعة الاسراء بغزة تعيين الأوائل على اقسام الجامعة للعمل معيدين فيها، إضافة إلى توفير 25 منحة ماجستير للطلبة الخريجين وفق المعايير التي حددتها الجامعة.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للحفل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. أحمد الوادية "أن جامعة الاسراء تدخل نقطة انطلاق جديدة التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات أن تكون إضافة نوعية للعمل الأكاديمي في فلسطين تحت شعار "التغيير نحو الاحتراف".

وأوضح الوادية في كلمة له خلال حفل تخريج الفوج الاول للجامعة تحت شعار "فوج الاسراء الاول" ان جامعة الإسراء تمكنت من الحصول على عضويات عربية ودولية مهمة، منها عضوية اتحاد الجامعات العربية، وعضوية عضوية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية، وعضوية اتحاد الجامعات الإسلامية، مشيراً إلى أن عقدت العديد من اتفاقيات التعاون المتبادل لتعزيز علاقة الجامعة الإقليمية والدولية.