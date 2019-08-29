الحساينة: جامعة الإسراء تدخل مرحلة تعليمية واعدة مع طرح تخصصات جديدة

بدوره، قال الدكتور إبراهيم الحساينة رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء "إن جامعة الإسراء تدخل اليوم مرحلةً جديدة من العطاء والتميز والتقدم على أكثر من مستوى"، مشيراً إلى أن الجامعة تدخل مرحلة تعليمية واعدة تتمثل في طرح تخصصات جديدة تتلاءم مع سوق العمل وتخدم شعبنا الفلسطيني على جميع الأصعدة.

وأوضح الدكتور الحساينة أن الجامعة وصلت إلى ما وصلت إليه بالصبر والمثابرة واعتماد أفضل الطرق التدريسية والاكاديمية، مشيداً بأداء طلبة الجامعة "الذين أصروا على العلم والتعلم والعطاء على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة ما في اليد التي يعيشها شعبنا"، لافتاً إلى أن الظروف لم تمنع الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.

وتوجه الحساينة بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، وأعضاء هيئة الاعتماد والجودة لوقوفهم الى جانب الجامعة على أكثر من صعيد.