"الإسراء" تقرر تعيين أوائل الأقسام معيدين في الجامعة وتوفير 25 منحة ماجستير

قررت جامعة الاسراء بغزة تعيين الأوائل على اقسام الجامعة للعمل معيدين فيها، إضافة إلى توفير 25 منحة ماجستير للطلبة الخريجين وفق المعايير التي حددتها الجامعة.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للحفل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. أحمد الوادية "أن جامعة الاسراء تدخل نقطة انطلاق جديدة التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات أن تكون إضافة نوعية للعمل الأكاديمي في فلسطين تحت شعار "التغيير نحو الاحتراف".

وأوضح الوادية في كلمة له خلال حفل تخريج الفوج الاول للجامعة تحت شعار "فوج الاسراء الاول" ان جامعة الإسراء تمكنت من الحصول على عضويات عربية ودولية مهمة، منها عضوية اتحاد الجامعات العربية، وعضوية عضوية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية، وعضوية اتحاد الجامعات الإسلامية، مشيراً إلى أن عقدت العديد من اتفاقيات التعاون المتبادل لتعزيز علاقة الجامعة الإقليمية والدولية.

احتفلت جامعة الإسراء اليوم الخميس، بتخريج الفوج الاول من طلبة الجامعة تحت شعار "فوج الإسراء الاول" في حرم الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، تحت رعاية رئيس دولة الوزراء د.محمد اشتية.

وشارك في الاحتفال البهيج حشد كبير من طلبة الجامعة والهيئة الإدارية والتدريسية، إضافة واسعة من مكونات المجتمع الفلسطيني الحكومية والفصائلية والمؤسساتية والنقابية والإعلامية.

واحتفلت الجامعة بتخرّيج (503) خرّيج وخريجة من تخصصات متعددة، بالإضافة إلى تكريم شهداء الجامعة الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن.