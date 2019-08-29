الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في جريمة تفجير حاجزي الشرطة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن والوطني في غزة اياد البزم ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير في قطاع غزة، يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية؛ لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان.

وأوضح البزم في تصريحٍ صحفي أن التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت "مرحلة متقدمة"، مشيراً إلى أن الداخلية يديها على تفاصيل المخطط، مشيراً إلى أن الداخلية ستعلن التفاصيل لشعبنا قريباً.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء حادثي تفجير وقعا مساء الثلاثاء الماضي، قرب حاجزي شرطة جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت الداخلية أن التفجير ادى التفجير لاستشهاد 3 من عناصر جهاز الشرطة، وهم: ملازم سلامة ماجد النديم (32عامًا)، وملازم وائل موسى محمد خليفة (45عامًا)، ومساعد علاء زياد الغرابلي (32عامًا) وجميعهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، إضافة لإصابة 3 آخرين.



