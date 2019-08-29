"اسرائيل" تعلن حالة التأهب القصوى وتنشر القبة قرب حيفا و "تل ابيب"

أ علن جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس حالة التأهب القصوى شمالي الاراضي المحتلة خشية من رد عسكري محتمل من قبل حزب الله اللبناني.

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية، فقد منعت قيادة الجيش جميع ضباط وجنود الألوية والوحدات العسكرية مغادرة القواعد العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع لبنان.

كما اعلن الجيش نشر عدد كبير من منظومات القبة الفولاذية لصد اي هجوم صاروخي نحو "اسرائيل" من قبل عناصر حزب الله، كما تم وضع منظومات القبة الفولاذية وسط الاراضي المحتلة في حالة تأهب قصوى.

وقال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال امير برعام " ان خدش جندي اسرائيل واحد" سنرد بكل قوة ضد حزب الله ولبنان"

كما طالب برعام جميع سكان القرى التعاونية والمستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية ان يستعدوا لحالة طوارئ متوقعة.