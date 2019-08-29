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نقل الاسير المضرب عن الطعام اسماعيل علي إلى عزل سجن ايلا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:50 - 29 اغسطس 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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نقلت إدارة السجون الإسرائيلية أول من أمس الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ 37 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري، من عزل النقب الى عزل سجن ايلا.

وقالت الهيئة هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير نقص من وزنه قرابة 14 كيلو غرام خلال اضرابه، ويعاني من أوجاع في المفاصل واوجاع في عضلة القلب والكلى، حيث يقبع في زنزانة ضيقة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية ويتعرض لضغوطات من قبل الإدارة لإجباره على فك إضرابه.

وأوضحت الهيئة أن 8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، أطولهم مدتا الأسير المريض حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ 60 يوما، وهم الأسير أحمد غنام وهو مضرب منذ (47) يوماً، والأسير سلطان خلوف منذ (43) يوماً ، والأسير طارق قعدان منذ (30) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (23) يوماً، وثائر حمدان منذ (18) يوماً، وفادي الحروب منذ (17) يوماً، والأسير همام أبو رحمة (الريماوي) المضرب عن الطعام منذ أربعة أيام.

 

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