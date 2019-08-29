أشكنازي: مشكلة اسرائيل الحقيقة هي قطاع غزة

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي "إن مشكلة دولة الاحتلال الرئيسية على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وليس الشمالية مع لبنان".

واضاف إن "الفشل المستمر غير معقول، وسيكون هناك ضرر حتى لو قمنا بحل المشكلة في غزة لأن الإصلاح سوف يستغرق سنوات".

وتابع "من المؤسف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجه للحديث والتصوير في الشمال ولا يتجه إلى الجنوب، لا أتذكر أن وزير دفاع ورئيس وزراء بعد تسلسل الأحداث هذا - ثلاث محاولات تسلل، صواريخ كل بضعة أيام - لم ينزل لمتابعة ميدان الصراع، ببساطة في نظره هذا لا يهمه.