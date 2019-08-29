مجلس الأمن يناقش تمديد تفويض "اليونيفل" جنوب لبنان

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم تمديد تفويض قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني.

وأضافت القناة، أن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية تطالبان مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية صلاحيات أوسع للعمل ضد "حزب الله".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن هذه الصلاحيات، إلا أن التصويت عليها سيكون يوم غد الجمعة.

وبحسب القناة، فإن من ضمن التغييرات التي تطالب بها إسرائيل والولايات المتحدة، هو التشديد على حرية تحرك مراقبي اليونيفيل، وتقديم تقارير عن تجاوزات من جانب "حزب الله" فور حدوثها.

وتجري المداولات بشأن التمديد لليونيفيل في مجلس الأمن، في ظل حالة التوتر القائمة على الحدود، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان في الأيام الأخيرة، وتهديدات "حزب الله" بالرد على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت.