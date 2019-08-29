ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها عن تركيا

ذكرت وسائل إعلامية أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" والتي كانت سابقاً باسم "غريس 1" غيرت مسارها بعيداً عن الساحل التركي.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن توجه الناقلة إلى ميناء مرسين التركي بعد أن أكدت إيران أنها باعت النفط الموجود على الناقلة لتركيا مشيرة إلى أن مالك النفط هو من يحدد مسار الناقلة بعد الآن.

وكانت سلطات جبل طارق قد أطلقت سراح الناقلة بعد احتجازها خمسة أسابيع بشبهة نقل شحنات نفط إلى سوريا وهو ما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أن حكومة جبل طارق رفضت طلباً أمريكياً باستمرار احتجاز الناقلة الإيرانية.