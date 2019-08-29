أخيرًا.. نيمار في طريقه إلى برشلونة

اكدت شبكة "سكاي سبورت"، أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عاد إلى أحضان فريقه السابق برشلونة الإسباني، قبل 72 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

ووفق الشبكة، فقد عاد نيمار إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريقين، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.

و كشف الصحفي الموثوق جيان لوكا دي ماتسيو، أن برشلونة فاز بالفعل بصفقة التعاقد مع نيمار، بعدما توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ليضع حدا لمسلسل طويل من الشد والجذب بين إدارة الفريقين بشأن هذه الصفقة.

وبيّن ماتسيو، أن نيمار سيتطلع الآن على البنود الشخصية في عقده مع برشلونة، وبعد موافقته عليها، سيتم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن برشلونة سيعلن عن التعاقد مع نيمار بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وخافيير بورداس، عضو مجلس الإدارة، وأوسكار جراو، المدير التنفيذي، سافر الثلاثاء الماضي إلى باريس، وقدم العرض النهائي لسان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي نيمار إلى برشلونة.