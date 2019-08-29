سوريا وجزيرة القرم توقعان اتفاقية للنقل البحري

وقعت وزارة النقل السورية وجمهورية شبه جزيرة القرم اتفاقا للتعاون في مجال النقل البحري، اليوم الخميس، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماعاً اليوم الخميس بين وفد جمهورية شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف ووزير النقل السوري علي حمود، وناقش الطرفان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين شبه جزيرة القرم وسوريا.

وخلال الاجتماع، تم توقيع اتفاقية حول التعاون في مجال النقل البحري. من الجانب السوري، وقّعها المدير العام لميناء اللاذقية، أمجد سليمان، ومن جانب القرم، وقع المدير العام لموانئ القرم البحرية سيرغي كفاسوف".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة الملاحة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا.