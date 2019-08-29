جدول الدراسه لعام 1441 في المملكة العربية السعودية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد بداية الدوام في المدارس، حيث سيكون بتاريخ 1/9/2019 بالتقويم الميلادي ، بما يوافق تاريخ 2-1-1441 بالتقويم الهجري.

كما ويبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام ومواعيد التقويم الدراسي فهي كالتالي: