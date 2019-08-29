جدول الدراسه لعام 1441 في المملكة العربية السعودية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد بداية الدوام في المدارس، حيث سيكون بتاريخ 1/9/2019 بالتقويم الميلادي ، بما يوافق تاريخ 2-1-1441 بالتقويم الهجري.
كما ويبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام ومواعيد التقويم الدراسي فهي كالتالي:
|
|عودة الاداريين لدوام العام الدراسي 1441
|18-11-1440 | 21-7-2019
|بداية الفصل الدراسي الاول 1441
|2-1-1441 | 1-9-2019
|اجازة اليوم الوطني 1441
|24-1-1441 | 23-9-2019
|اختبار الفصل الدراسي الاول 1441
|25-4-1441 | 22-12-2019
|بداية اجازة منتصف العام 1441
|7-5-1441 | 2-1-2020
|بداية الفصل الدراسي الثاني 1441
|24-5-1441 | 19-1-2020
|بداية اجازة عيد الفطر 1441
|14-9-1441 | 7-5-2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441
|8-10-1441 | 31-5-2020
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441
|10-10-1441 | 2-6-2020
|بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441
ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020