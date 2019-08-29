ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

جدول الدراسه لعام 1441 في المملكة العربية السعودية

  • فلسطين اليوم
  • 16:26 - 29 اغسطس 2019
جدول الدراسه لعام 1441 جدول الدراسه لعام 1441
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 

اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد بداية الدوام في المدارس، حيث سيكون بتاريخ 1/9/2019 بالتقويم الميلادي ، بما يوافق تاريخ 2-1-1441 بالتقويم الهجري.

كما ويبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام ومواعيد التقويم الدراسي فهي كالتالي:

 

عودة الاداريين لدوام العام الدراسي 1441 18-11-1440 | 21-7-2019
بداية الفصل الدراسي الاول 1441 2-1-1441 | 1-9-2019
اجازة اليوم الوطني 1441 24-1-1441 | 23-9-2019
اختبار الفصل الدراسي الاول 1441 25-4-1441 | 22-12-2019
بداية اجازة منتصف العام 1441 7-5-1441 | 2-1-2020
بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 | 19-1-2020
بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 | 7-5-2020
بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 | 31-5-2020
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 | 2-6-2020
بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441

 

ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020
الأكثر مشاهدة

متعلقات