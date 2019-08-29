تردد قناة سكاي نيوز العربية نايل سات hd

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تردد قناة سكاي نيوز الاخبارية الحديث 2019 ،كما وتهتم القناة بأخبار العالم العربي وأخبار العالم وتعد من اكثر القنوات مشاهدة وهي قناة بلا مقابل وغير مشفرة ايضا، وتعتبر القناة من اهم القنوات التي تعرض الحدث في مختلف انحاء العالم والوطن العربي

تهدف قناة سكاي نيوز العربية الإخبارية إلى إيصال النبأ بدقة وسرعة عبر كافة المنصات، ومراعاة القيم الإنسانية، عن طريق التقدم في تعيين التقنية وتكريس ثقافة الإبداع والابتكار واتباع أعلى المعايير المهنية، واستقطاب أفضل الكفاءات الريادة في توظيف التقنية.

وتمتلك وكالة سكاي نيوز الأخبارية في الشرق الأوسط ما يكثر عن 500 صحفي ومراسل منتشرون في جميع أنحاء العالم، كما ولديها زيادة عن ثلاثون مكتباً إخبارياً تابعاً للقناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بالإضافة إلى بعـَض مكاتب في أوروبا وأمريكا.

تردد قناة سكاي نيوز الاخبارية على النايل سات وعرب سات: