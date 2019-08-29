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أشكنازي: مشكلتنا في الساحة الجنوبية وليست الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:11 - 29 اغسطس 2019
غابي أشكنازي غابي أشكنازي
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قال غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، إن مشكلة "إسرائيل" الرئيسية ليس في الجبهة الشمالية، بل تكمن في الجبهة الجنوبية.

وأضاف أشكنازي وفق ما أورده موقع "واللاه العبري": "الفشل المستمر غير معقول، وسيكون هناك ضرر حتى لو قمنا بحل المشكلة في غزة، لأن الإصلاح سوف يستغرق سنوات".

واستطرد قوله: "من المؤسف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه للحديث والتصوير في الشمال ولا يتجه إلى الجنوب".

وتابع: "لا أتذكر أن وزير دفاع ورئيس وزراء بعد تسلسل الأحداث هذا - ثلاث محاولات تسلل، صواريخ كل بضعة أيام - لم ينزل لمتابعة ميدان الصراع، ببساطة في نظره هذا لا يهمه".

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