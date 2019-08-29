أشكنازي: مشكلتنا في الساحة الجنوبية وليست الشمالية

قال غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، إن مشكلة "إسرائيل" الرئيسية ليس في الجبهة الشمالية، بل تكمن في الجبهة الجنوبية.

وأضاف أشكنازي وفق ما أورده موقع "واللاه العبري": "الفشل المستمر غير معقول، وسيكون هناك ضرر حتى لو قمنا بحل المشكلة في غزة، لأن الإصلاح سوف يستغرق سنوات".

واستطرد قوله: "من المؤسف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه للحديث والتصوير في الشمال ولا يتجه إلى الجنوب".

وتابع: "لا أتذكر أن وزير دفاع ورئيس وزراء بعد تسلسل الأحداث هذا - ثلاث محاولات تسلل، صواريخ كل بضعة أيام - لم ينزل لمتابعة ميدان الصراع، ببساطة في نظره هذا لا يهمه".