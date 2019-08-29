لبنان: مراسل الميادين يدخل إلى فلسطين وسط غياب واضح لجنود الاحتلال

نشرت قناة الميادين فيديو يلتقط مراسلها وهو يضع قدمه في الأراضي الفلسطينية الحدودية مع لبنان في منطقة المالكية اللبنانية، رغم حالة من الترقب والحذر تسود الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأكد مراسل الميادين عبر بثٍ مباشرٍ اليوم الخميس، أن المنطقة خالية تماماً من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقال: أنا أقف الآن في فلسطين المحتلة وسط غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حالة من التوتر والقلق الشديدين نتيجة انتظار الاحتلال الإسرائيلي لرد حزب الله اللبناني على اختراق طائرتين إسرائيليتين محملتين بالمتفجرات سقطت إحداهما في منطقة الضاحية وانفجرت الأخرى فوق المركز الإعلامي للحزب في الضاحية ببيروت.

وكان السيد حسن نصر الله قد توعد الاحتلال الإسرائيلي في خطابه الأخير أنّه سـ "يتمّ التصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل لبنان والعمل على إسقاطها".

كما توعد بالرد على استشهاد مقاتلين من حزب الله استهدفتهما الغارات الإسرائيلية جنوب دمشق، وطلب من جنود الاحتلال المتواجدين على الحدود انتظار الرد.