اعتصام برام الله إسنادًا للأسرى المضربين في سجون الاحتلال

اعتصم عشرات المواطنين، اليوم الخميس، أمام مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي، في مدينة البيرة، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، خلال الاعتصام الذي دعت له الهيئة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن أسرانا ليسوا وحدهم، وسنساندهم في هذه المعركة المتواصلة حتى نهايتها، وحتى يحققوا أهدافهم العادلة والانسانية.

وأكد شومان أن إدارة مصلحة السجون تستفرد بالأسرى المضربين عن الطعام، وتتجاهل حقوقهم العادلة والإنسانية، وتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الاداري، حيث يجدد لهم الاعتقال عدة مرات على التوالي، الأمر الذي أوصلهم إلى خوض هذه المعركة المتواصلة.

ولفت الى أن تسعة أسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، أقدمهم الأسيران حذيفة حلبية (60 يوما)، وأحمد عبد الكريم غنام (45 يوما)، وهما يعانيان من مرض السرطان.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن هذا الاعتصام يأتي بالتزامن مع اعتصامات أخرى في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، في مواجهة قانون الاعتقال الإداري الموروث عن الانتداب البريطاني، مشيرا إلى ان هذا القانون جائر وعنصري، ولا يستهدف فقط من هم الآن قيد الاعتقال، إنما يستهدف كل فلسطيني.