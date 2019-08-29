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أصغر دولة جزيرية بالعالم تعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:40 - 29 اغسطس 2019
جزيرة ناورو جزيرة ناورو
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أعلنت جمهورية ناورو عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنوي فتح سفارة لها بالمدينة، وناورو التي يقدر عدد سكانها بـ13 الف نسمة تقع جنوب المحيط الهادئ، وتعتبر اصغر دولة جزيرية في العالم.

ومن المتوقع ان تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية قريبا بالمصادقة على برنامج مساعدات لانتقال السفارات والممثليات الديبلوماسية الى القدس، وسيتم تخصيص جزء منها لسفارة ناورو، والتي لا تدير حاليا سفارة في إسرائيل.

تعتبر أصغر دولة جزيرية بالعالم تعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" اصغر دولة جزيرية في العالم مساحتها 21 كيلومترا مربعا وتعداد سكانها 13 الف نسمة فقط، لكن يوجد لها مقعد في الأمم المتحدة وصوت في الجمعية العمومية بالضبط مثل الصين والولايات المتحدة. وناورو واحدة من أقوى الأصدقاء التقليديين لإسرائيل في العالم، وهي تدعمها بشكل دائم بالتصويت في الأمم المتحدة.

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