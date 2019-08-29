داخلية غزة تُجري تغييرات تطال 18 قيادياً في الأجهزة الامنية

نشرت وسائل إعلامية محلية في قطاع غزة، سلسلة من التغييرات على قيادة الأجهزة الأمنية في القطاع حيث طالت التغييرات 18 موقعاً قيادياً.

ووصفت وزارة الداخلية وفقاً لتلك المواقع أن اجراء التغييرات على قيادة الأجهزة الأمنية بالاعتيادية.

وتمنت الوزارة التوفيق والسداد من الإخوة قادة ومدراء الأجهزة الأمنية والدائرات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بعد التدوير الجديد.

وجاء التدوير على النحو التالي:

- مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء محمود أبو وطفة.

- المراقب العام، اللواء ماهر بنات.

- هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، اللواء محمد لافي.

- المديرية العامة للشؤون المالية والإمداد، اللواء ناصر مصلح.

- المديرية العامة للتدريب، العميد محمد خلف.

- المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، العميد علاء الهندي.

- الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، العميد زكي الشريف.

- الإدارة العامة للمعابر، العميد فؤاد أبو بطيحان.

- الإدارة العامة للإنضباط والأمن الخاص، العميد سامي زقوت.

- المديرية العامة للشرطة الفلسطينية، العميد محمود صلاح.

- جهاز الأمن الداخلي، العميد عبد الباسط المصري.

- جهاز الأمن الوطني، العميد جهاد محيسن.

- جهاز الشرطة العسكرية، العميد عماد العمصي.

- هيئة التنظيم والإدارة، العميد بهجت أبو سلطان.

- مسيرا للدفاع المدني، العميد محمد العطار.

- المديرية العامة للعمليات المركزية، اللواء فايق المبحوح.

- الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، العميد عادل حامد.

- مستشار الشؤون القانونية، العميد عطية منصور.