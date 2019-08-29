عباس خلال لقائه ميركل يؤكد على موقفه بشأن المفاوضات

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس، استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي وفق رؤية "حل الدولتين".

وقال عباس، في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين: "نؤكد تمسّكنا بالقانون والشرعية الدولية لتحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967".

وسيطلع عباس، المستشارة الألمانية على آخر المستجدات والتطورات والعراقيل التي تضعها "إسرائيل" لتقويض حل الدولتين من مواصل التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، واحتجاز أموال الضرائب".

وأضاف عباس "إن العراقيل الإسرائيلية أوصلتنا إلى طريق مسدود وسيكون لها تداعيات خطيرة"، مجددًا دعوته لإيجاد رعاية دولية للمفاوضات مع إسرائيل، بديلا عن الرعاية الأمريكية.

يُشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس وصل إلى ألمانيا، صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمناقشة أخر الاحداث والمستجدات في المنطقة.