الغاء لقاء للسفارة الأمريكية مع رجال أعمال في رام الله

تحاول القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله العمل على الغاء لقاء من قبل السفارة الأمريكية مع تجار فلسطينيين كان مقررا اليوم الخميس في مدينة رام الله.

وكانت القوى أعلنت أمس الأربعاء (28-8) أنها تمكنت من الغاء اللقاء في إحدى المطاعم في رام الله، بعد تواصلها مع إدارة المطعم وجمعية رجال الأعمال الفلسطينية التي وجهت لها الدعوة.

وفي حديث مع "فلسطين اليوم" قال عصام بكر منسق لجنة القوى: "إن الملحق التجاري الاميركي في السفارة الاميركية في القدس المحتلة تعتزم عقد اجتماع مع رجال اعمال فلسطينيين وخبراء اقتصاديين لبحث التعاون المشترك".

وأضاف: "تواصلنا مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينية التي أكدت على مقاطعتها اللقاء ورفضها لهذه اللقاءات الخارجة عن الأجماع الوطني، بالتزامن مع التواصل مع ادارة المطعم الذي أعلن بعد اتصالات وضغوط الاعتذار عن استقبال مثل هذا اللقاء.

وبحسب بكر فإن أنباء وصلت لهم خلال الساعات الماضية إن اللقاء حول إلى مكان أخر في رام الله، مؤكداً ان القوى تبذل جهودا حثيثة لمعرفة إن كان هذا اللقاء ما يزال قائما أو أنه تم الغائه.

وتابع قوله: "أمريكا تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسويق ما تقوم به على أنه دعم للاقتصاد الفلسطيني وأنها تسعى لمناقشة الوضع الأقتصادي.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية أصدرت يوم أمس بيانا حييت فيه ادارة المطعم الذي استجاب لإلغاء هذا اللقاء، وجمعية رجال الأعمال الذين رفضوا المشاركة.

وحذرت القوى في بيانها "من مغبة التعاطي مع اية دعوة من السفارة الاميركية او اي مؤسسة أمريكية تدعم الاحتلال وسياسات الولايات المتحدة التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية التي تنادي بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني لدولة فلسطين".

وأكدت القوى انها ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعطيل وافشال عقد مثل اللقاءات في المستقبل.