تردد قناة بين سبورت الاخبارية الجديد 2019

تعد قناة بين سبورت الاخبارية الجديدة ، باقة رياضية ناطقة باللغة العربية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية تأسست في 1 أغسطس 2003 باسم الجزيرة الرياضية كأحد فروع قناة الجزيرة.

كما وبدأت البث في 1 نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 شهر أغسطس 2005، وفي 1 شهر يناير 2014 تم تحول اسمها ليصبح بي إن سبورت وتصبح في جعبتها باقة من القنوات المجانية والمشّفرة والتي بلغ عددها 17 قناة حالياً تحت شبكة بي إن الإعلامية.

وفي سياق مختلف ، تمتلك القناه حق نقل بطولات الساحرة المستديرة الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم، بطولة دوري أبطال أوروبا، منافسات الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، بطولة الدوري الإسباني، منافسات الدوري الألماني وغيرها من بطولات الساحرة المستديرة كرة القدم وبطولات التنس وغيرها من البطولات والألعاب.

من جهة اخرى، صدر قرار تأسيس الجزيرة الرياضية من قبل رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة الفضائية في 5 آب 2003، وبدأ البث التجريبي في 30 آب 2003 من نفس الشهر والسنة، حيث اقتصر الإرسال الأثيري على ماتشات الدوري الإسباني متكرر كل يوم يوم السبت ويوم الأحد لاغير من أسبوعياً. وقد كان يوم السبت 1 شهر نوفمبر 2003 تاريخ مطلع البث المعترف به رسميا، وقد صادف هذا الزمان الماضي الذكرى السابعة لانطلاقة قناة الجزيرة الإخبارية.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات: