الاكاديمية المهنية للمعلمين 2019

اعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، عن موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة العقود الخاصة بمسابقة الوزارة وذلك في مطلع شهر سبتمبر 2019.

واضاف المصدر أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة للمتقدمين الذين بلغ عددهم ما يقارب نصف مليون متقدهم، ومن بين المتقدمين أعداد كبيرة من حملة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المختلفة التي أعلنت الوزارة عن حاجتها لهم لسد العجز بالوزارة، كما سيتم استلامهم للعمل فور استكمال مسوغات التعيين في بعد إعلان نتيجة المسابقة مباشرة.

واشارت الوزارة الى المستبعدين من المسابقة فوضحت انه فيمكنهم التقدم بتظلمات على موقع الوزارة، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2019 وفقاً لاحتياجات المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

كما وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن غلق باب التقدم في مسابقة التربية والتعليم لتعين 65 ألف معلم، وذلك للعمل بمدارس جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، وذلك حسب حاجة كل مديرية تعليمية.

ومن جهة اخرى، صرحت الوزارة، أن باب التقديم في هذه المسابقة سيقتصر فقط على المعلمين بالمدارس الحكومية، وذلك حسب التخصصات المطلوبة والشروط المعلنة، حيث يمكن التعرف على الشروط من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومن الجدير بالذكر كما صرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم تسليم ملفات مسابقة الوزارة إلى المديريات التعليمية المختلفة، وذلك إجراء خطة تدريبية قصيرة ومُكثفة، وذلك نظر لقصر المدة المتبقية على بدء العام الدراسي الجديد.

شروط مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019:

أن يكون المتقدم من نفس الإدارة التعليمية التي يريد العمل فيها.

يتم اختيار التقديرات الأعلى من بين المتقدمين.

في حال كان المتقدم حاصل على ماجيستير أو دكتوراه، يتم أيضا اختيار التقدير الأعلى.

السن الأكبر له أولوية في العمل.