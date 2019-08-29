أكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان له، ان موعد اجازة رأس السنة الهجرية في مصر ستكون 31 اغسطس 2019 وان ما تم تداوله عبر المواقع بان الاجازة تاريخ 1 سبتمبر غير صحيح.

وناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، عقب شائعات اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر.

كما وأصدر المجلس قرارا بأن تكون اجازة راس السنة الهجرية 2019 في مصر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة القوى العاملة، برئاسة محمد سعفان، أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة ، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.