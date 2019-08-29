اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول في مدارس المتميزين 2019 ،وذلك عبر موقع الوزارة وموقع ملازمنا.

أشارت وزارة التربية العراقية، أن نتائج القبول في مدارس المتميزين 2019 سيتم إعلانها تباعًا من محافظة لأخرة، فكانت أولى المحافظات إعلانًا للنتائج محافظة نينوى وذي قار والقادسية وصلاح الدين وديالي وغيرها.

فيما انتهى الطلاب من أداء امتحانات نتائج المتميزين في العراق 2019 وثانوية كلية بغداد وعلى الرغم من وجود صعوبة نسبية في الأسئلة إلا أنها لم تشهد شكوى جماعية، وبالطبع فإن الانضمام إلى تلك المدارس يلزم وجود امتحانات صعبة تتسم بالذكاء وعلى الأخص في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم سواء في فرع الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء على نظام الفهم.

وكانت وزارة التربية العراقية قد استقبلت منذ يوليو الماضي، قد استقبلت طلبات التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، وحتى الأول من آب الحالي، وتشترط مدارس المتميزين على أن لا يقل معدل الطالب الراغب بالتقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (570) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و(475) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين.

يشار إلى أن طلبة الصف الأول والثاني والثالث المتوسط يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات) ويكون معدل البقاء لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين و( 70%) في ثانوية كلية بغداد“.

للاطلاع على نتائج اختبار الذكاء والقبول في مدارس المتميزين 2019 بالعراق من هــــــــــــــــنا.