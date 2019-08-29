موعد نتائج الايواء الجامعي 2019

اعلنت وزارة التعليم العالي في الجزائر ان اول يوم في معالجة طلبات الايواء كان في 26 اوت 2019 وسيستمر حتى اليوم الخميس 29 اوت 2019 ، وذلك عبر رابط تسجيل طلبات الإيواء.

اما بخصوص الطلاب الذين لم يتاح لهم الوقت لتسجيل طلبات الإيواء الجامعي في الفترة السابقة ، أعطت وزارة التعليم العالي فرصة استثنائية والحصول على المنحة حيث أصبح بإمكانهم التسجيل خلال الفترة 2 سبتمبر إلى 12 سبتمبر 2019 حيث يجب أن تمر طلباتهم إجباريا عبر نظام progress حتى لا يسقط حق الطلبة في الاستفادة من المنحة.

ويشار أن استفادة الطلاب الجدد من الحاصلين على شهادة البكالوريا ، سوف يمر بشكل إجباري عبر نظام progres ، وخلاف ذلك يسقط حق الطلاب في الاستفادة من المنحة.

للإطلاع على نتائج تسجيلات الإيواء سوف يكون في الفترة من 26 أوت اليوم لـ 29 أوت عبر الرابط التالي :

نتائج طلبات الإيواء 2019 .

موقع تسجيل في منحة و نقل والايواء.