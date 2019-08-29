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موعد صرف رواتب موظفي السلطة والنسبة المقررة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:15 - 29 اغسطس 2019
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اعلنت وزارة المالية برام الله اليوم الخميس ، عن تقديم موعد صرف الرواتب لشهر 08/2019  ليكون يوم الأحد الموافق 01/09/2019.

وقالت المالية خلال بيان لها ان الصرف سيكون كاملاً كمخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين ، إضافةً الى صرف نسبة ٦٠% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن.

وبينت انه سيتم صرف كامل المبالغ الذي تم رصده والمستحق للموظفين عن شهر فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 02/2019.

وتابعت الى انه سيتم الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات .

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