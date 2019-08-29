موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة الحكومة المصرية

اكدت وزارة التربية والتعليم الفنية في مصر ان نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ستكون خلال الايام القادمة ، موضحة ان كنترولات الدبلومات قد انتهت من اعمال التصحيح لجميع الاختبارات.

في سياق مختلف، كان طلاب الدبلومات الفنية قد أدوا امتحانات الدور الأول في 18 مايو الماضي، لمدة أسبوعين، حتى 30 مايو 2019، كما أعلنت الوزارة في 1 يوليو 2019، عن نتائج امتحانات الدور الأول لجميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظام ثلاث وخمس سنوات.

كما وأدى طلاب الدبلومات الفنية جميع الأقسام « زراعي، تجاري، صناعي، فندقي»، بنظامي ثلاث وخمس سنوات، امتحانات الدور الثاني، يوم السبت 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019.

وأضافت المصادر في تصريحات لها، أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تشهد المراجعة النهائية للدرجات وكراسات الإجابة وتجميع النتيجة.

كما ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 فور ظهورها ، من خلال رابط بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا.