موعد اعلان افضل لاعب في اوروبا 2019

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا عن موعد اقامة حفلاً كبيراً ، وذلك سيكون مساء اليوم الخميس في مدينة موناكو الفرنسي ، من أجل إجراء قرعة الدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، ومن المقرر أيضاً إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي.

وسيتواجد في الحفل اليوم، كما جرت العادة 32 فريقا في دور المجموعات، يتم تقسيمها على أربع مستويات ، كما وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت بطرسبورغ.

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني ، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي للمنافسة على لقب وجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2019.

وتقام الحفلة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة وتذاع مباشرة على شبكة قنوات بي ان سبورت تحديداً القناة الإخبارية المفتوحة.