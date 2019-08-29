موعد مباراة القوة الجوية والسالمية ضمن كأس محمد السادس للاندية

يستقبل ملعب كربلاء الدولي في مدينة كربلاء في العراق ، اليوم الخميس، كل من فريق القوة الجوية العراقي و نادي السالمية الكويتي لاقامة مباراة ضمن ذهاب الدور ال32 من البطولة العربية للأندية.

تقام المباراة اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتمام السابعة بتوقيت السعودية وفلسطين ، وتمام الخامسة بتوقيت الرباط ، كما وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports 2، بواسطة المعلق حازم عبدالسلام.

صرح المدير الفني لنادي القوة الجوية الذي يستضيف نادي السالمية الكويتي وقال أن لاعبي نادي القوة الجوية جاهزين لتحقيق الفوز وسوف نخوض مباراة السالمية ونريد أن نحقق الفوز ولا بديل غير ذلك، والتأهل لدور المقبل ونعلم صعوبة المباراة ولكن لاشئ صعب علي فريق القوة الجوية، وفي الجانب المقابل فريق السالمية الكويتي الذي يدخل المباراة ويريد إنتزاع الفوز والتأهل هو الأخر لدور المقبل.

وفي سياق مختلف، حصل فريق السالمية الكويتي على العديد من البطولات ، ومنها المحلي “الدوري الكويتي أربع مرات ، في أعوام “1980/1981، 1994/1995، 1997/1998، 1999/2000” ، وتُوج بدوري الدرجة الأولى الكويتي مرة واحدة عام 1971 ، وكأس الأمير مرتين في تاريخه ، واليوم في لقاء أمام القوة الجوية العراقي في البطولة العربية يسعي لتحقيق نتائج ايجابية والوصول للنهائي وتتويجه بتحقيق اللقب لتكون المرة الأولي في تاريخه.