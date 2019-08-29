"دمى" للاحتلال بديلاً للجيش في جيب عسكري على الحدود اللبنانية

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجيب عسكري اسرائيلي على الحدود اللبنانية ، "الاسرائيلية" منطقة المطلة.



الجيب العسكري "الاسرائيلي" الذي تم وضعه في تلك المنطقة يوجد بداخله اثنين من "الدمى" لم تحركوا من داخل الجيب ابداً ، مما اثار العديد من التساؤلات حول اصرار الاحتلال على وضع جيب عسكري في تلك المنطقة رغم خشية جنوده من البقاء فيها .

ويشار الى ان الحدود اللبنانية تشهد حالة من التوتر بعد اسقاط حزب الله الاسبوع الماضي لمسيرتين في الضاحية الجنوبية ، وتهديد الامين العام للحركة حسن نصر الله بالرد .









