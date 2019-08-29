موعد مباراة شباب الأردن والنجم الساحلي في كأس محمد السادس اليوم الخميس

يستعد نادي النجم الرياضي التونسي لمواجهة ضيفه نادي شباب الأردن، وذلك مساء اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 ، على ملعب الملك عبدالله الثاني في المدينة، القويسمة – عمان الأردن، وذلك ضمن ذهاب الدور ال32 من البطولة العربية للأندية، كما سيدير المباراة الحكم تركي الخضير.

تنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة من مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، وذلك بواسطة المعلق علي سعيد الكعبي ، كما وستكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 – Abu Dhabi Sports 1.

استطاع نادي النجم الساحلي أن يحقق لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أو كما سميت في العام الماضي بكأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تفوق النجم الساحلي على كل الأندية العربية التي قابلها على مدار مشوار البطولة.

وقد فاز نادي النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على نادي الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف وأحرز هدفي النجم الساحلي التونسي الثنائي كريم عريبي وعبد الله المثناني فيما سجل هدف الهلال الوحيد المهاجم الفرنسي جوميز، ليحتفظ النجم الساحل لأندية تونس بلقب البطولة بعد أن حققها الترجي الرياضي التونسي في العام قبل الماضي.