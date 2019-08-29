رابط نتائج الاكمال للثانوية العامة في فلسطين 2019

أعلنت وزارة التربية و التعليم في فلسطين عن نتائج الدورة الثانية للطلبة المستكملين و الذين لم يُحالفهم الحظ في الدورة الأولى للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

واكدت لجنة إمتحانات توجيهي في وزارة التربية و التعليم أن هذه الدورة الثانية؛ والتي عقدت في الفترة من1 إلى 22 اغسطس 2019 ، قد نُفذّت في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج.

كما وعقدت هذه الامتحانات بهدف تمكين الطلبة من تحسين معدلاتهم، أو بغرض الاستكمال في المباحث التي لم يستكملوا فيها في الدورة الأولى، إذ سيكون بإمكان الطلبة الناجحين في هذه الدورة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والالتحاق بالعام الدراسي الجامعي الجديد، أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى بنجاح.

وبيّنت اللجنة في بيانها أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة www.psge.ps أو من خلال الصفحات الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم، وستكون كشوف علامات الطلبة متوفّرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في المكان الذي تحدّده مديريات التربية.

ومن الجدير ذكره، انه تقدّم للدورة الثانية في امتحان الثانوية العامة للعام 2019 نحو ( 16106 ) طالباً وطالبة، في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، نجح منهم ( 10699 ) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ( 66.43 %)، إذ كانت في الفرع الأدبي (% 65.41 )، وكانت في الفرع العلمي ( t.0 )، وفي فرع الريادة والأعمال كانت ( 58.53 % ).

تحميل رابط نتائج الثانوية العامة الاكمال 2019 من أضغط هنا