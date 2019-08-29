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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:27 - 29 اغسطس 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون اليوم 29 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير إياد ياسر محمود مسالمة (44 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سائد عادل محمد عيسى (46 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد أمجد أمين محمد سايح (47 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير محمد سعيد موسى صوفان (30 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون

 

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